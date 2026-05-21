Helena Prestes e Shaila Gatta pace fatta a The Fifty? L’indiscrezione

Durante l’edizione del Grande Fratello trasmessa nel 2024, Helena Prestes e Shaila Gatta sono state due delle concorrenti più presenti e discusse. Recentemente si parla di una possibile pace tra le due, dopo alcune tensioni che si sono verificati nel corso del reality. La notizia circola tra i fan e sui social, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Entrambe sono state al centro dell’attenzione durante l’intera stagione, attirando commenti e discussioni tra gli spettatori.

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Helena Prestes e Shaila Gatta sono state indubbiamente tra le protagoniste assolute dell'edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. In quell'occasione, la modella influencer e l'ex velina mora di Striscia La Notizia si erano rese protagoniste di diversi accesi scontri all'interno della casa più spiata d'Italia. A distanza di tempo, ecco che le due donne sono tornate protagoniste di un nuovo reality show. Helena Prestes e Shaila Gatta sono le concorrenti della prima edizione di The Fifty, uscito oggi 22 maggio sulla piattaforma Amazon Prime Video. Il reality show vede 50 concorrenti del mondo dello spettacolo sfidarsi in prove mentali e fisiche per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Helena Prestes e Shaila Gatta, pace fatta a The Fifty? L’indiscrezione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il ritorno di HELENA PRESTES in TV: THE FIFTY o LA PACE Sullo stesso argomento Shaila Gatta copia Helena Prestes: presa una decisione socialShaila Gatta e Helena Prestes sono state le grandi protagoniste dell'edizione 2024 del Grande Fratello. Helena Prestes, frecciatina social verso Shaila Gatta? Cos’è accadutoHelena Prestes e Shaila Gatta sono state tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024. Helena Prestes, retroscena The 50: finalista con Shaila, Tavassi, Fusca e DiamanteSul web stanno circolando i nomi dei cinque personaggi famosi che dovrebbero giocarsi la vittoria nella prima edizione italiana di The 50 ... it.blastingnews.com Helena Prestes, anticipazioni The 50: sfide in arena, foto di gruppo e prime eliminazioniDal 22 maggio saranno disponibili le puntate dell'ultimo reality al quale Helena ha partecipato assieme ad altri 49 personaggi noti ... it.blastingnews.com