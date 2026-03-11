Su Prime Video debutta il nuovo reality intitolato The 50, con un cast che comprende Antonella Elia, Francesco Chiofalo, Francesca Cipriani e Valerio Scanu. I concorrenti partecipano a questa sfida che vede coinvolti diversi personaggi noti nel mondo dello spettacolo. La produzione ha annunciato ufficialmente i nomi dei partecipanti, senza fornire ulteriori dettagli sulle dinamiche del programma.

Antonella Elia, Francesco Chiofalo, Francesca Cipriani e Valerio Scanu: sono alcuni dei concorrenti di The 50 su Prime Video Prime Video è pronto a sbarcare con un nuovo reality, dopo il successo riscosso con The Traitors, condotto da Alessia Marcuzzi, adesso la piattaforma arriva con un nuovo reality dove ci saranno tantissimi protagonisti vip. Il nome è The 50 e potremmo definirlo un esperimento sociale, la nuova scommessa di Banijay Italia per Amazon MGM Studios. Nel cast ci sono ben 50 vip, tra vip, content creator e influencer. Lo scopo ovviamente è vincere il montepremi finale che si accumula durante il gioco e può arrivare ad un valore massimo di 500.

© Ildifforme.it - The 50: il nuovo reality targato Prime Video, i concorrenti

