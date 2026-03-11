Il filone dei reality-game non accenna a fermarsi. Dopo The Traitors, Prime Video scommette su un nuovo ambizioso adattamento: arriva The 50. Basato su un format francese – che in patria è già arrivato alla quarta edizione – lo show promette di scardinare una delle principali regole del genere: stavolta il premio finale non finisce nelle tasche dei concorrenti, ma in quelle degli spettatori. L’annuncio in realtà non ha colto di sorpresa i più attenti: negli ultimi giorni buona parte del cast ha pubblicato sui propri profili social le emoticon degli animali simbolo del gioco. Il cast scelto attinge a piene mani dal sottobosco dei reality e del mondo digitale, con personaggi onnipresenti – vedi Antonella Elia, prossima a entrare anche nella casa del GF VIP – e volti noti di OnlyFans e TikTok. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - The 50: il nuovo reality-game di Prime Video nel quale vince chi guarda

