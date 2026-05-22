Testo e significato di Romantica Ultimo si prepara al concerto di Tor Vergata con una canzone sulla separazione

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella sua ultima canzone, "Romantica", Ultimo racconta la fine di un amore negli occhi di chi lascia, ma non prova risentimento. Di chi lascia andare la persona amata per il suo bene. Testo e significato della canzone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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