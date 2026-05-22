Testo e significato di Buon Vento Jovanotti e Alfa cantano il viaggio in mare come metafora di vita

Jovanotti e Alfa hanno pubblicato "Buon vento", il loro singolo estivo che usa il mare e tempeste come metafora di vita. Ecco testo e significato della canzone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Adriano Celentano - Dormi Amore (date: 23 novembre 2007) For Classical Guitars

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Alfa che da bambino indossava la maglietta di Jovanotti e oggi ci canta insieme dentro Buon Vento è probabilmente una delle immagini pop italiane più semplici e riuscite degli ultimi mesi. x.com

Testo e significato di Buon Vento, Jovanotti e Alfa cantano il viaggio in mare come metafora di vitaSi chiama Buon vento la canzone che vede collaborare Jovanotti e Alfa, realizzando un sogno di quest'ultimo. Questa canzone, prodotta da Celo e Federico Nardelli, è la prima collaborazione tra i due ... fanpage.it

Jovanotti sceglie Alfa per il singolo estivo ‘Buon Vento’: È un augurio che si fa a chi parteProdotto da Celo e Federico Nardelli, Buon Vento, il nuovo feat fuori dal 22 maggio, è una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento e orizzonti aperti. Parla di partenze, attraversamenti, cambi ... deejay.it

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