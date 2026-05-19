Due generazioni a confronto che decidono di lavorare insieme per l’estate. Dopoaver vinto come miglior canzone estiva conA me mi piace,Alfaè pronto a tornare con un nuovo singolo estivo anche quest’anno ha scelto una collaborazione speciale:Jovanotti. Su Instagram la coppia ha pubblicato l’annuncio del nuovo singolo, intitolatoBuon vento,che uscirà su tutte le piattaforme venerdì 22 maggio. Così i due artisti dal background differente decidono di unirsi in occasione dell’estate, promettendo di far ballare tutta l’Italia, e magari anche al di fuori. Con un post Instagram ed una foto dove sono insieme,Alfa e Jovanotti annunciano l’uscita diBuon vento,prevista per il 22 maggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Jovanotti e Alfa cantano l’estate insieme con Buon vento

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