Buon Vento dal 22 maggio il singolo di Jovanotti e Alfa

Da lopinionista.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ph. Maikid CORTONA – Dopo il successo di “Niuiorcherubini”, l’instant album pubblicato a sorpresa prima di Natale e nato in una sola settimana a New York, capitan Jovanotti salpa con il nostromo Alfa verso l’inizio dell’estate. Si intitola “Buon Vento” ed è realizzato insieme ad Alfa, una delle figure più amate e trasversali del nuovo pop italiano. Prodotto da Celo e Federico Nardelli, “Buon Vento” è una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento e orizzonti, aperti parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Parla di liberta. “Buon Vento” è l’augurio a chi oggi parte e sa che il maltempo, prima o poi, passa sempre. “Buon Vento” esce il 22 maggio per Island Records. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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