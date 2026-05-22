Testimoni di giustizia senza pensione l’appello nel giorno di Falcone | l’emendamento è ancora fermo

Da lanotiziagiornale.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno del 34esimo anniversario della strage di Capaci, si svolgono cortei, fiaccolate e dichiarazioni solenni a Palermo per ricordare le vittime di Cosa Nostra, tra cui Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Nel frattempo, i testimoni di giustizia senza pensione hanno rilanciato un appello, poiché l’emendamento a loro favore rimane ancora fermo.

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Oggi a Palermo cortei, fiaccolate e dichiarazioni solenni ricorderanno il 34esimo anniversario della strage di Capaci, in cui Cosa Nostra uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Mentre l’antimafia ufficiale prepara l’inquadratura giusta sull’albero Falcone, centocinquanta testimoni di giustizia hanno scritto a Governo e Parlamento un appello per chiedere una cosa minima: che lo Stato versi loro i contributi pensionistici per gli anni in cui non hanno potuto lavorare dopo aver scelto di denunciare le mafie. Il testo è stato diffuso il 20 maggio da Antimafia Duemila e ripreso da Articolo21. La parola che ricorre è «diritto»: i firmatari chiedono il riconoscimento di una tutela previdenziale che la legge 62018 ha lasciato lacunosa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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