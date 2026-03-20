L’Università di Firenze ha lanciato un appello per identificare le sette vittime ancora senza nome delle Fosse Ardeatine, il massacro compiuto il 24 marzo 1944 dalle forze naziste. Sono passati 82 anni dalla strage avvenuta nel quartiere di Roma, dove furono uccise circa 335 persone. L’istituzione chiede ai cittadini di contribuire con eventuali informazioni utili.

FIRENZE – Sono passati 82 anni dalla strage nazista delle Fosse Ardeatine, compiuta il 24 marzo 1944 dalle truppe di occupazione. Nel sacrario che custodisce i corpi dei 335 civili e militari uccisi, 7 tombe riportano ancora la scritta ‘Ignoto’. Fino a pochi anni fa erano 12: dal 2010 ad oggi, 20 marzo 2026, 5 vittime sono state identificate grazie a un lavoro interdisciplinare che integra antropologia forense – attraverso l’estrazione e la caratterizzazione molecolare del Dna degradato – e ricerca storico-documentale, in collaborazione con il Ris dei Carabinieri di Roma, l’Ufficio per la Tutela della cultura e della memoria della Difesa, il Museo storico della Liberazione di Roma, la Comunità Ebraica di Roma, l’Ambasciata tedesca, tutti i partner del progetto Virtual Biographical archive e le rappresentanze delle famiglie delle vittime. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fosse Ardeatine: Università di Firenze lancia appello per identificare le ultime 7 vittime ancora senza nome

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82 anni fa il massacro delle Fosse Ardeatine. Il 24 marzo alle 15, in Piazza del Campidoglio, Roma ricorda le 335 vittime con una cerimonia e il concerto della Banda della Polizia Locale. La partecipazione è libera e gratuita. Info ow.ly/jhy250Ywkny #Cu x.com