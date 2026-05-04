Nel giorno della pensione con il figlio pusher | incubo per un anziano

Un anziano è rimasto coinvolto in una notte difficile, quando i carabinieri della Compagnia Poggioreale hanno arrestato un uomo di 39 anni, già agli arresti domiciliari, con l’accusa di evasione, maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Durante le operazioni, è stato riscontrato che il figlio dell’uomo, noto come pusher, si trovava con lui al momento dell’arresto.

I carabinieri della Compagnia Poggioreale hanno arrestato per evasione, maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 39enne della zona, già sottoposto agli arresti domiciliari.A chiedere l'intervento dei carabinieri è stata la madre del 39enne. I militari dell'Arma sono giunti in viale Ernest.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Cede eroina a un anziano nei pressi della stazione: arrestato pusher 50enneNell'ambito dei controlli dei carabinieri di Modena nelle aree della Zona Tempio, della Stazione Ferroviaria e del Parco Novi Sad, è stato arrestato... Anziano trovato morto nel seminterrato di casa: arrestati il figlio e la moglie. "Inferte sofferenze prolungate"Il figlio risulta indagato per omicidio volontario aggravato, mentre entrambi devono rispondere anche di sequestro di persona e maltrattamenti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pagamenti INPS di maggio 2026: il calendario completo; Pagamento pensione maggio 2026: date di accredito e cedolino; Pensioni maggio 2026: cambia la data di accredito, ecco quando arrivano i pagamenti; Pensioni maggio 2026: novità su date, conguagli e cedolino. Calendario pensioni maggio 2026 | Tra pagamenti e conguagli: ecco le dateSulle pensioni di maggio 2026 è previsto un calendario di pagamenti differente tra Poste e banca, con annesso conguaglio fiscale. ilsussidiario.net Pensioni maggio 2026, pagamenti in date diverse. In Toscana assegni più alti della media nazionaleFirenze, 28 aprile 2026 – In Toscana i pensionati percepiscono assegni mediamente più alti rispetto al resto d’Italia e con una minore incidenza di pensioni basse. È quanto emerge dal rapporto Istat ... lanazione.it Buonasera a tutti!! tra qualche giorno ho il mio colloquio e ci tengo veramente tanto dato che questo è il terzo anno consecutivo che ci provo. Oltre alle domande inerenti alla scheda progetto ecc, quali altre domande faranno alcuni mi hanno detto che chiedo - facebook.com facebook Buon giorno Italia! x.com