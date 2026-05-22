Testaccio Estate 2026 | musica festival e culture urbane

Testaccio Estate 2026 si presenta come una rassegna che si svolgerà quotidianamente nella zona di Testaccio, includendo concerti dal vivo, festival a tema e iniziative dedicate a fumetti e cultura pop. La manifestazione si svolgerà durante tutto l’anno e coprirà diversi ambiti legati alla musica e alle culture urbane. Verranno organizzati eventi di vario tipo, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico locale e attrarre visitatori interessati a questa proposta di intrattenimento.

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Cosa: La nuova edizione di Testaccio Estate 2026, un’ampia rassegna quotidiana che spazia tra grandi concerti live, festival tematici, fumetti e cultura pop.. Dove e Quando: Presso gli spazi della Città dell’Altra Economia (Ex Mattatoio), a Roma. Dal 1° giugno al 30 ottobre 2026, con imperdibili anteprime nel mese di maggio.. Perché: Una straordinaria piazza aperta e inclusiva nel cuore della capitale, capace di far dialogare generazioni, comunità e linguaggi artistici differenti in modo del tutto spontaneo.. La stagione estiva della capitale si appresta a riaccendere i motori con uno degli appuntamenti più attesi e vibranti dell’intero panorama dell’intrattenimento romano. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Testaccio Estate 2026: musica, festival e culture urbane ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INTERVISTA - AMALFITANO | SPAGHETTI UNPLUGGED 19 E 20 LUGLIO Sullo stesso argomento Testaccio Estate 2026: musica, comunità e culture urbaneDa giugno fino ad autunno inoltrato, al Campo Boario e alla Città dell’Altra Economia, torna Testaccio Estate. Leggi anche: Festate 2026, a Chiasso torna il festival delle culture del mondo: musica, spettacoli e calcio in piazza ARF! Festival del #Fumetto di Roma torna in versione diffusa, tra Parione, Testaccio e Garbatella, con mostre, incontri e attività per tutte le età fino al 31 maggio. Ospite speciale #Caparezza a Testaccio! Info ow.ly/OGlR50Z2Lvb x.com Roma, a Testaccio arriva Scena Summer Fest: stand-up, teatro e musica per tutta l’estateL’estate romana si prepara ad accogliere una nuova rassegna dedicata alla comicità e allo spettacolo dal vivo. A partire dal 9 giugno prende il via a Testaccio Estate ... ilmessaggero.it Spaghetti Festival 2026: a Roma torna il cuore della musica indipendente tra live, talk e l’immancabile spaghettataTorna Spaghetti Festival, il format di musica dal vivo e cultura urbana contemporanea nato dall’esperienza di Spaghetti Unplugged e giunto ... msn.com