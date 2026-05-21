Testaccio Estate 2026 | musica comunità e culture urbane

Da giugno e fino a oltre l’autunno, si svolge l’edizione 2026 di Testaccio Estate, un evento che si tiene tra il Campo Boario e la Città dell’Altra Economia. Durante questo periodo, vengono organizzati concerti, attività culturali e incontri che coinvolgono la comunità locale. La manifestazione si svolge in diverse location e comprende eventi musicali e sociali pensati per attrarre residenti e visitatori. L’iniziativa si ripete ogni anno, offrendo un calendario ricco di appuntamenti fino alla stagione autunnale.

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