Festate 2026 a Chiasso torna il festival delle culture del mondo | musica spettacoli e calcio in piazza

Il 12 e 13 giugno si svolgerà a Chiasso la 34ª edizione di Festate, il festival dedicato alle culture e alle musiche del mondo. L'evento si terrà nel centro della città, in Piazza Bernasconi, e prevede due giornate ricche di concerti, incontri, spettacoli e proposte di street food. Oltre alla musica, saranno presenti iniziative sociali e attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età. L’evento rappresenta un appuntamento annuale che richiama visitatori da varie zone.

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