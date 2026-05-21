Festate 2026 a Chiasso torna il festival delle culture del mondo | musica spettacoli e calcio in piazza
Il 12 e 13 giugno si svolgerà a Chiasso la 34ª edizione di Festate, il festival dedicato alle culture e alle musiche del mondo. L'evento si terrà nel centro della città, in Piazza Bernasconi, e prevede due giornate ricche di concerti, incontri, spettacoli e proposte di street food. Oltre alla musica, saranno presenti iniziative sociali e attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età. L’evento rappresenta un appuntamento annuale che richiama visitatori da varie zone.
Due giorni di musica, incontri e culture dal mondo nel cuore della città. Torna il 12 e 13 giugno la 34ª edizione di Festate, il festival di culture e musiche del mondo che animerà Piazza Bernasconi con concerti, street food, iniziative sociali e spettacoli per tutte le età.Il tema scelto per. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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