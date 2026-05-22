Terzo Valico di Giovi abbattuto l’ultimo diaframma per collegare Genova e Milano in meno di 1 ora opera completata al 96%
È stato rimosso l’ultimo diaframma del Terzo Valico dei Giovi, un'opera infrastrutturale che collega Genova e Milano. Attualmente l’avanzamento dei lavori si attesta al 96%, con l’obiettivo di ridurre i tempi di viaggio tra le due città a circa un’ora. L’intervento prevede anche un potenziamento del trasporto merci su ferro, contribuendo a migliorare le connessioni tra il Nord e il Sud del paese. La conclusione dei lavori rappresenta un passo importante per il completamento dell’intera infrastruttura.
Una volta terminata, l'infrastruttura abbatterà i tempi di viaggio: per muoversi tra Genova e Milano ci vorrà circa un’ora, garantendo al contempo un potenziamento massiccio del trasporto merci su ferro Un nuovo passo decisivo verso il completamento del Terzo Valico dei Giovi. La grande infra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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