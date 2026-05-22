Terzo Valico di Giovi abbattuto l’ultimo diaframma per collegare Genova e Milano in meno di 1 ora opera completata al 96%

Da ilgiornaleditalia.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato rimosso l’ultimo diaframma del Terzo Valico dei Giovi, un'opera infrastrutturale che collega Genova e Milano. Attualmente l’avanzamento dei lavori si attesta al 96%, con l’obiettivo di ridurre i tempi di viaggio tra le due città a circa un’ora. L’intervento prevede anche un potenziamento del trasporto merci su ferro, contribuendo a migliorare le connessioni tra il Nord e il Sud del paese. La conclusione dei lavori rappresenta un passo importante per il completamento dell’intera infrastruttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una volta terminata, l'infrastruttura abbatterà i tempi di viaggio: per muoversi tra Genova e Milano ci vorrà circa un’ora, garantendo al contempo un potenziamento massiccio del trasporto merci su ferro Un nuovo passo decisivo verso il completamento del Terzo Valico dei Giovi. La grande infra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

terzo valico di giovi abbattuto l8217ultimo diaframma per collegare genova e milano in meno di 1 ora opera completata al 96
© Ilgiornaleditalia.it - Terzo Valico di Giovi, abbattuto l’ultimo diaframma per collegare Genova e Milano in meno di 1 ora, opera completata al 96%
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La metro a Capodichino ora è più vicina: abbattuto l’ultimo diaframma della galleria dei treniAbbattuto il diaframma della galleria alla stazione Di Vittorio: è un passo decisivo per completare l'anello della metropolitana di Napoli...

Terzo Valico dei Giovi, ultimata la tratta Castagnola-VallemmeROMA (ITALPRESS) – Nuovo avanzamento per il Terzo Valico dei Giovi: è stata ultimata la tratta Castagnola-Vallemme, uno dei passaggi più complessi...

terzo valico di terzo valico di gioviNuovo avanzamento per il Terzo Valico dei Giovi: abbattuto il diaframma tra Castagnola e VallemmeNuovo avanzamento per il Terzo Valico dei Giovi: è stata ultimata la tratta Castagnola-Vallemme, uno dei passaggi più ... telenord.it

terzo valico di terzo valico di gioviTerzo valico dei Giovi: ultimata la tratta Castagnola-Val LemmeVOLTAGGIO - Abbattuto questa mattina il diaframma sul secondo binario, direzione nord, della tratta Castagnola-Val Lemme raggiungendo il completamento di ... radiogold.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web