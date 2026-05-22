Terzo Valico di Giovi abbattuto l’ultimo diaframma per collegare Genova e Milano in meno di 1 ora opera completata al 96%

È stato rimosso l’ultimo diaframma del Terzo Valico dei Giovi, un'opera infrastrutturale che collega Genova e Milano. Attualmente l’avanzamento dei lavori si attesta al 96%, con l’obiettivo di ridurre i tempi di viaggio tra le due città a circa un’ora. L’intervento prevede anche un potenziamento del trasporto merci su ferro, contribuendo a migliorare le connessioni tra il Nord e il Sud del paese. La conclusione dei lavori rappresenta un passo importante per il completamento dell’intera infrastruttura.

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