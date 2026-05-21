Terzo Valico dei Giovi ultimata la tratta Castagnola-Vallemme

È stato completato il tratto Castagnola-Vallemme del Terzo Valico dei Giovi, un segmento considerato tra i più impegnativi dell’intervento. L’opera ha richiesto interventi particolari a causa delle condizioni geologiche riscontrate durante i lavori di scavo. Questa conclusione rappresenta un passo avanti nel progresso complessivo del progetto, che mira a migliorare la connessione tra le diverse regioni interessate. La tratta appena terminata si inserisce in un quadro di lavori già avviati e in corso lungo l’intera linea ferroviaria.

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ROMA (ITALPRESS) – Nuovo avanzamento per il Terzo Valico dei Giovi: è stata ultimata la tratta Castagnola-Vallemme, uno dei passaggi più complessi dell’opera per le condizioni geologiche incontrate durante gli scavi. Questa mattina è stato abbattuto il diaframma sul secondo binario, in direzione nord, della tratta realizzata dal General Contractor guidato da Webuild per conto di RFI, Gruppo FS Italiane, con il supporto di FS Engineering e sotto l’egida del Commissario straordinario di Governo Calogero Mauceri. La tratta, lunga circa 2,8 chilometri per ciascun binario, attraversa il cuore dell’Appennino ligure tra i cantieri di Vallemme, nel comune di Voltaggio, e Castagnola, nel comune di Fraconalto, in provincia di Alessandria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terzo valico dei Giovi: ultimata la tratta Castagnola-Val Lemme Sullo stesso argomento Cantieri Terzo Valico: cambia la viabilità in Valpolcevera dal 8 aprile· conferma dell’obbligo di svolta a destra per i conducenti dei veicoli in marcia da mare verso monte all’intersezione con via Pisoni; · limite... Dai cantieri complessi come il terzo valico nasce la 'supermaschera' con realtà aumentataUn workshop tecnico a livello nazionale dedicato alla gestione in sicurezza dei cantieri complessi, con un focus specifico sul rischio amianto e... Terzo Valico dei Giovi: ultimata la tratta Castagnola-Vallemme - ilmetropolitano.it/2026/05/21/ter… #ilmwtropolitano x.com Terzo Valico dei Giovi, ultimata la tratta Castagnola-VallemmeUltim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Nuovo avanzamento per il Terzo Valico dei Giovi: è stata ultimata la tratta Castagnola-Vallemme, uno dei passaggi più complessi dell’opera per le condi ... ticinonotizie.it Terzo Valico dei Giovi: 83 chilometri di gallerie scavate, ultimata tratta Castagnola-Vallemme(FERPRESS) – Roma, 21 MAG – Nuovo avanzamento per il Terzo Valico dei Giovi: è stata ultimata la tratta Castagnola-Vallemme, uno dei passaggi più complessi dell’opera per le condizioni geologiche inco ... ferpress.it