La metro a Capodichino ora è più vicina | abbattuto l'ultimo diaframma della galleria dei treni
La stazione Di Vittorio a Napoli ha visto l'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria dei treni, un intervento che rende più vicina la connessione tra la metro di Capodino e l’aeroporto. Questa operazione rappresenta un passaggio importante per il completamento dell’anello della metropolitana Napoli Piscinola-aeroporto. L’intervento si inserisce nelle attività di avanzamento dei lavori sulla linea metropolitana.
Abbattuto il diaframma della galleria alla stazione Di Vittorio: è un passo decisivo per completare l'anello della metropolitana di Napoli Piscinola-aeroporto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Manfredi: Napoli modello da seguire. Stazione metro Capodichino pronta. Il 2026 anno della svolta
«Entro la metà del 2027 la stazione di Capodichino sarà aperta. La stazione è già finita e tra poco più di un anno arriveranno i treni. Ora apriremo nel giro di un paio di mesi quella del Tribunale che rappresenterà il nuovo capolinea dopo il Centro direzionale»
