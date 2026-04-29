terza categoria il ponte a elsa ne fa 7 allo zambra ok marcialla calasanzio e gavena

Nel weekend di Terza Categoria, il risultato che ha attirato l’attenzione è stato la vittoria del Ponte a Elsa per 7-0 sul campo dello Zambra San Vico. La partita si è giocata nella penultima giornata del girone B di Pisa. Mentre il Ponte a Elsa ha dominato, sono arrivati anche successi per Marcialla, Calasanzio e Gavena.

A prendersi la vetrina dell’ultimo fine settimana di Terza Categoria è senza dubbio il Ponte a Elsa, grazie al perentorio 7-0 inflitto a domicilio allo Zambra San Vico nella quartultima giornata del girone B di Pisa. Partita in ’ghiaccio’ già dopo il primo tempo, chiuso sul 4-0 dai biancorossi empolesi grazie alla doppietta di bomber Bagnoli (primo centro su rigore) e alle reti di Mengoni e Falco. Nella ripresa, poi, sono arrivate la tripletta personale di Bagnoli (29 gol stagionali) e la doppietta di Falco mentre a mettere la ciliegina sulla torta ci ha pensato Famiglietti, ancora dal dischetto. La squadra di Luca Bagnoli (nella foto) resta quindi in scia alla capolista Stella Azzurra, distante un solo punto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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