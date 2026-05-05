calcio terza categoria ponte a elsa sogna in grande giovani fucecchio cerri decisivo

Nel calcio di Terza Categoria, la squadra di Ponte a Elsa si prepara a una fase importante, mentre i giovani del Fucecchio si affidano a Cerri per ottenere risultati decisivi. Mentre i gironi di Firenze hanno già concluso le partite, in altri raggruppamenti si continua a giocare e a sperare in un salto di qualità. La stagione, ancora aperta in alcune zone, prosegue con partite che possono cambiare le sorti delle classifiche.

Se i gironi fiorentini hanno già terminato la propria stagione, c’è ancora tanto da giocarsi negli altri raggruppamenti di Terza Categoria. Lo sa bene il Ponte a Elsa, ancora invischiato nella lotta per il primo posto del girone B di Pisa, senza esclusione di colpi con la Stella Azzurra: se i biancorossi si sono infatti imposti per 4-0 contro il fanalino di coda Cerretti, grazie alla tripletta di uno scatenato Bagnoli e alla rete di Viggiano, non ha perso terreno neanche la diretta rivale, che ha strappato uno 0-1 in casa del Santacroce, terzo in classifica. A tre giornate dal termine, quindi, il Ponte a Elsa deve recuperare un punto se vuole sognare la vittoria del campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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