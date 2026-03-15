tre persone al giorno subiscono gravi errori giudiziari la verifica disciplinare fuori dal csm serve parla stefano zurlo

Ogni giorno, tre persone vengono vittime di gravi errori giudiziari, secondo quanto affermato da Stefano Zurlo. Ogni anno si stimano circa mille casi di ingiustizie che portano persone in carcere senza motivo valido. Zurlo sottolinea l’importanza di una verifica disciplinare che si svolga al di fuori del Csm, per affrontare questa realtà.

Si stimano circa mille errori l’anno, quindi tre casi al giorno di persone che finiscono in carcere ingiustamente o che subiscono gravi errori giudiziari. I numeri sono scolpiti nero su bianco nel libro-inchiesta di Stefano Zurlo Senza giustizia. Miserie e debolezze delle toghe italiane (Baldini + Castoldi). Un’analisi impietosa sulla giustizia italiana, con cifre che fanno tremare le vene e i polsi e che lasciano l’amaro in bocca. Zurlo, nel suo ultimo libro lei sostiene che l’errore giudiziario non sia un fatto accidentale bensì strutturale del nostro sistema. Qual è la radiografia della giustizia in Italia? «La radiografia è più o meno quella che già conosciamo, forse persino peggiore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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