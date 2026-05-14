Crollo San Bartolo periti | Errori tecnici e lacune nel progetto
Le indagini sul crollo di San Bartolo hanno rilevato che errori tecnici e carenze nel progetto hanno contribuito al disastro. I periti hanno sottolineato che durante la fase di scavo sono stati trascurati alcuni errori e che i progettisti non hanno considerato il fenomeno del sifonamento. Questi dettagli sono stati evidenziati come fattori determinanti nell’accaduto, senza ulteriori analisi o interpretazioni.
? Domande chiave Quali errori tecnici hanno ignorato i progettisti durante lo scavo?. Perché i nuovi ingegneri non hanno previsto il fenomeno del sifonamento?. Chi sono i nove imputati responsabili della gestione del cantiere?. Come ha influito la scelta della portata idrica sul crollo finale?.? In Breve Nove imputati tra cui Daniele Tumidei, Angelo Sampieri e Claudio Miccoli sono a processo.. Progettisti ignorarono i taglioni anti-sifonamento presenti nella vecchia chiusa degli anni Cinquanta.. Lavori eseguiti con paratoie alzate hanno aumentato la portata idrica verso il crollo.. Errori tecnici riguardano la gestione del pozzettone e la berlinese in calcestruzzo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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