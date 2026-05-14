Crollo San Bartolo periti | Errori tecnici e lacune nel progetto

Le indagini sul crollo di San Bartolo hanno rilevato che errori tecnici e carenze nel progetto hanno contribuito al disastro. I periti hanno sottolineato che durante la fase di scavo sono stati trascurati alcuni errori e che i progettisti non hanno considerato il fenomeno del sifonamento. Questi dettagli sono stati evidenziati come fattori determinanti nell’accaduto, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

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