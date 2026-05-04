GenerAzione CreAttiva | La Niña arriva all’Università Federico II per parlare di identità e presente

Il 6 maggio alle 11, presso l’Università Federico II, si terrà un evento inserito nel ciclo “I Linguaggi della Creatività” dedicato a discutere di identità e trasformazioni culturali. La protagonista sarà La Niña, artista coinvolta nel dialogo tra il mondo accademico e le pratiche creative. L’incontro si propone di esplorare come l’arte possa rappresentare e interpretare temi legati all’identità e al presente culturale.

Sarà La Niña la protagonista del nuovo appuntamento de “I Linguaggi della Creatività”, in programma il 6 maggio alle 11 alla Federico II, il format che mette a confronto artisti e mondo accademico sui temi dell’identità, dell’espressione e delle trasformazioni culturali contemporanee.L’incontro.🔗 Leggi su Napolitoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Referendum Giustizia: dibattito tra Conte e Sangiuliano all’Università Federico II di Napoli. Referendum, Conte in arrivo a Napoli per un incontro all'università Federico II: l'annuncioGiuseppe Conte sarà a Napoli la prossima settimana per un confronto sul referendum presso l'università Federico II. Tutti gli aggiornamenti GenerAzione CreAttiva: La Niña arriva all’Università Federico II per parlare di identità e presenteSarà La Niña la protagonista del nuovo appuntamento de I Linguaggi della Creatività, in programma il 6 maggio alle 11 alla Federico II, il format che mette a confronto artisti e mondo accademico sui ... napolitoday.it La Niña alla Federico II: musica e coscienza civicaIl 6 maggio La Niña incontra la Federico II per I Linguaggi della Creatività: musica, identità e partecipazione sociale a Napoli. lagazzettadellospettacolo.it