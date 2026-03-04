Terra dei fuochi confisca da 205 milioni euro per i fratelli Pellini | si ipotizza traffico illecito di rifiuti 

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato beni per circa 205 milioni di euro a carico dei fratelli Pellini, nell’ambito di un’indagine sul traffico illecito di rifiuti nella zona nota come Terra dei Fuochi. Il decreto di confisca è stato emesso dal Tribunale di Napoli e riguarda un patrimonio complessivo di circa 204 milioni e 800 mila euro.

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria – G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Napoli, su un patrimonio del valore complessivo di quasi 205 milioni di euro (precisamente 204.914.706), riconducibile ai fratelli Pellini Giovanni, Pellini Cuono e Pellini Salvatore, imprenditori di Acerra operanti nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. Il provvedimento di confisca, suscettibile di impugnazione, riguarda 8 compendi aziendali, con sedi nelle province di Napoli, Frosinone e Roma, 224 immobili ubicati nelle province di Napoli, Salerno, Caserta, Cosenza, Latina e Frosinone, 75 terreni, 70 rapporti finanziari, 72 autoveicoli, 3 imbarcazioni e 2 elicotteri, per un valore complessivo pari appunto a euro 204.

