Terra dei Fuochi racket dei rifiuti Colpo contro le ecomafie
Questa mattina, tra le province di Napoli e Caserta, i carabinieri hanno avviato un’operazione per smantellare un’organizzazione coinvolta nel traffico illecito di rifiuti e nelle attività illegali legate alle ecomafie. L’intervento ha portato a verifiche e sequestri nell’ambito di un’indagine che mira a contrastare il fenomeno del racket dei rifiuti, che da tempo interessa quella zona. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sui risultati immediati dell’operazione.
Tra le province di Napoli e Caserta, questa mattina i carabinieri hanno sferrato un colpo alle ecomafie nel contrasto al racket dei rifiuti. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Terra dei Fuochi, racket dei rifiuti. Colpo contro le ecomafie
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Auriemma (M5S):”in Campania la commissione ecomafie per la Terra dei Fuochi”
Terra dei Fuochi: firmato l’Accordo di collaborazione per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade provincialiIl Commissariato Straordinario, la Città Metropolitana di Napoli, la Provincia di Caserta, SAPNA, GISEC e ARPAC uniscono le forze per una risposta...
Nella Terra dei Fuochi aumenta l’incidenza dei tumori | 60 comuni superano la media regionale e nazionaleTumori della Terra dei Fuochi: secondo l'ultimo report regionale, l'incidenza è maggiore nelle aree esposte ai rischi ambientali ... ilsussidiario.net
Terra dei Fuochi, controlli rafforzati e più sequestri: cresce l’azione contro gli illeciti ambientaliRafforzamento dei controlli, incremento dei sequestri e una più intensa attività di contrasto alle violazioni in materia ambientale. Sono questi alcuni dei ... cronachedellacampania.it