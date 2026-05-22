Terra dei Fuochi racket dei rifiuti Colpo contro le ecomafie

Da tv2000.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, tra le province di Napoli e Caserta, i carabinieri hanno avviato un’operazione per smantellare un’organizzazione coinvolta nel traffico illecito di rifiuti e nelle attività illegali legate alle ecomafie. L’intervento ha portato a verifiche e sequestri nell’ambito di un’indagine che mira a contrastare il fenomeno del racket dei rifiuti, che da tempo interessa quella zona. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sui risultati immediati dell’operazione.

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Tra le province di Napoli e Caserta, questa mattina i carabinieri hanno sferrato un colpo alle ecomafie nel contrasto al racket dei rifiuti. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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