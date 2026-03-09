È stato firmato un accordo tra il Commissariato Straordinario, la Città Metropolitana di Napoli, la Provincia di Caserta, SAPNA, GISEC e ARPAC per affrontare l’emergenza rifiuti lungo le strade provinciali della Terra dei Fuochi. Le organizzazioni collaborano per coordinare le operazioni di rimozione dei rifiuti abbandonati e migliorare la gestione dei territori interessati.

Il Commissariato Straordinario, la Città Metropolitana di Napoli, la Provincia di Caserta, SAPNA, GISEC e ARPAC uniscono le forze per una risposta coordinata all’emergenza ambientale. È stato sottoscritto questa mattina un accordo di collaborazione che sancisce l’impegno congiunto di sei soggetti istituzionali per affrontare in modo organico il problema dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali delle province di Napoli e Caserta, nel cuore della cosiddetta “ Terra dei Fuochi”. Presenti alla firma presso la sede della struttura commissariale straordinaria a Caivano, il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale, Prefetto Fabio Ciciliano, il Sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il Presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, l’Amministratore Unico della SAPNA S. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Terra dei Fuochi: firmato l’Accordo di collaborazione per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali

