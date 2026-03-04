Auriemma M5S | in Campania la commissione ecomafie per la Terra dei Fuochi

La deputata del Movimento 5 Stelle annuncia che la Commissione parlamentare sulla Terra dei Fuochi svolgerà una serie di sopralluoghi tra Napoli e Caserta. Durante la missione, la commissione incontrerà associazioni e comitati ambientalisti per approfondire la situazione nella regione. Sono previste audizioni e verifiche sul territorio per raccogliere informazioni e ascoltare le diverse voci coinvolte.

"Domani sarò in Campania insieme alla Commissione d'Inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti, per la missione sul filone relativo alla Terra dei Fuochi, di cui sono membro e relatrice di minoranza. Saranno due giornate intense di sopralluoghi presso stabilimenti di gestione dei rifiuti, siti e discariche interessati da operazioni di bonifica..."