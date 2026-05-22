Terra dei Fuochi blitz di polizia municipale ed esercito | denunce e sequestri
Nella provincia di Caserta, polizia municipale e forze armate hanno condotto un'operazione con sequestri e denunce. L’intervento fa parte delle attività mirate a contrastare l’abbandono di rifiuti e i reati ambientali nella zona conosciuta come “Terra dei Fuochi”. Le operazioni sono state organizzate nell’ambito del piano d’azione congiunto, che prevede controlli e interventi specifici per affrontare le criticità legate all’inquinamento e alla gestione dei rifiuti.
Blitz della polizia municipale e dell’esercito nel casertano. Continua l’attività di contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti e ai reati ambientali nell’ambito delle operazioni interforze dedicate al piano d’azione “Terra dei Fuochi”. Operazione interforze tra il personale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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