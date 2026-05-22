Terra dei Fuochi blitz di polizia municipale ed esercito | denunce e sequestri

Nella provincia di Caserta, polizia municipale e forze armate hanno condotto un'operazione con sequestri e denunce. L’intervento fa parte delle attività mirate a contrastare l’abbandono di rifiuti e i reati ambientali nella zona conosciuta come “Terra dei Fuochi”. Le operazioni sono state organizzate nell’ambito del piano d’azione congiunto, che prevede controlli e interventi specifici per affrontare le criticità legate all’inquinamento e alla gestione dei rifiuti.

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Blitz della polizia municipale e dell’esercito nel casertano. Continua l’attività di contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti e ai reati ambientali nell’ambito delle operazioni interforze dedicate al piano d’azione “Terra dei Fuochi”. Operazione interforze tra il personale. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guerriglia a Torino, camionetta dei reparti mobili della polizia prende fuoco Sullo stesso argomento Terra dei Fuochi, controlli nel settore tessile: sequestri e denunceTre persone nei guai e sequestrati due stabilimenti e un'area di stoccaggio tra Vitulazio, Pastorano, Carinaro e Pignataro Maggiore In provincia di... Controlli Terra dei Fuochi: 5 arresti e sequestri milionariNAPOLI 7 MARZO 2026 – Prosegue il piano straordinario di controlli Terra dei Fuochi coordinato dai prefetti di Napoli e Caserta, Michele di Bari e... Terra dei Fuochi, controlli rafforzati e più sequestri: cresce l’azione contro gli illeciti ambientaliRafforzamento dei controlli, incremento dei sequestri e una più intensa attività di contrasto alle violazioni in materia ambientale. Sono questi alcuni dei ... cronachedellacampania.it Terra dei fuochi: 279 siti sequestrati, 563 denunce e 34 arresti nel 2026Terra dei fuochi: 279 siti sequestrati, 563 denunce e 34 arresti nel 2026. I dati della decima riunione della cabina di regia. blitzquotidiano.it