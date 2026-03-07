Controlli Terra dei Fuochi | 5 arresti e sequestri milionari

Nella Terra dei Fuochi, le autorità hanno effettuato controlli che hanno portato a cinque arresti e a sequestri per milioni di euro. Il piano, coordinato dai prefetti di Napoli e Caserta, Michele di Bari e Lucia Volpe, è in corso da tempo per verificare le attività illegali nella zona. Le operazioni continuano con l’obiettivo di contrastare le irregolarità.

NAPOLI 7 MARZO 2026 – Prosegue il piano straordinario di controlli Terra dei Fuochi coordinato dai prefetti di Napoli e Caserta, Michele di Bari e Lucia Volpe. Le operazioni interforze condotte nell'ultimo mese hanno coinvolto Forze dell'ordine ed Esercito con un'attività capillare su tutto il territorio tra le province di Napoli e Caserta, con numerosi interventi contro il traffico illecito di rifiuti e le attività produttive irregolari. Il bilancio complessivo delle operazioni registra 5 arresti, 146 persone denunciate, 89 veicoli sequestrati su oltre 5.800 controllati, oltre a 81 siti produttivi sequestrati su 127 ispezionati. Le sanzioni amministrative elevate superano complessivamente 950 mila euro.