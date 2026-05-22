Terni vendita di alcolici ai minorenni | sospesa attività commerciale in centro

A Terni, nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha disposto la sospensione di un esercizio commerciale situato nel centro cittadino per 30 giorni. La decisione è stata presa dal Questore Bruno Fausto Abenante in seguito a controlli sul rispetto delle norme riguardanti la vendita di alcolici ai minorenni. L’attività coinvolta opera nel settore alimentare e si trova nel cuore della città. La sospensione si aggiunge a un più ampio intervento finalizzato a contrastare questa pratica.

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Nuovo intervento della Polizia di Stato a Terni contro la vendita di alcolici ai minorenni. Nella giornata di oggi, venerdì 22 maggio, il Questore Bruno Fausto Abenante ha disposto la chiusura per 30 giorni di un esercizio commerciale del centro cittadino, attivo nel settore alimentare, ai sensi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vendita di alcolici abusiva in centroUn uomo vendeva abusivamente bevande alcoliche nell’area verde Zaccagnini, davanti al Mar; equestrate le birre e l’attrezzatura refrigerante e... Leggi anche: Scafati, sospesa per 15 giorni la licenza di un’attività commerciale Terni. Prosegue l’attività della Polizia di Stato volta al contrasto della vendita di bevande alcoliche ai minoriNewTuscia – TERNI – Prosegue l’attività della Polizia di Stato volta al contrasto della vendita di bevande alcoliche ai minori e alla tutela della salute pubblica, con particolare attenzione ai fenome ... newtuscia.it Vendita di alcolici oltre l’orario: chiusi per una settimana 11 tra discoteche e locali. Scatta il presidio all’ArcoMilano, 29 aprile 2025 – Dal centro alla periferia. Dalla zona delle Colonne a Rogoredo, fino alla Bicocca. Ci sono diversi quartieri cittadini nella mappa degli undici locali chiusi in contemporanea ... ilgiorno.it