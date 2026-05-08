Un uomo è stato sorpreso mentre vendeva illegalmente alcolici in un’area verde nel centro cittadino, davanti a un punto di riferimento noto come Mar. Sul posto sono state sequestrate alcune bottiglie di birra e l’attrezzatura refrigerante utilizzata per la conservazione. È stata applicata una sanzione amministrativa e è stato emesso un ordine di allontanamento dall’area. La polizia ha poi provveduto a rimuovere le attrezzature sequestrate.

Un uomo vendeva abusivamente bevande alcoliche nell’area verde Zaccagnini, davanti al Mar; equestrate le birre e l’attrezzatura refrigerante e sanzione amministrativa e ordine di allontanamento. È solo uno degli episodi venuti alla luce grazie ai servizi antidegrado messi in campo dalla polizia locale nell’area del centro urbano e nei parchi pubblici. Nello stesso servizio, un cittadino è stato sorpreso in stato di manifesta ubriachezza nei pressi di Piazza Anita Garibaldi, venendo deferito all’Autorità Giudiziaria. Nella stessa piazza, un uomo in stato di ebbrezza su una panchina, violando il divieto di accesso al quartiere Farini; per lui sono scattati denuncia, sanzione e contestuale allontanamento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vendita di alcolici abusiva in centro

ROMA | Aspettando i tramezzini di Schiavone!

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