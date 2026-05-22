Terni la Variante Sud-Ovest torna al centro del dibattito in Regione | Opera strategica per la Zes Umbria ma mancano ancora i finanziamenti

La Variante Sud-Ovest di Terni torna a essere oggetto di discussione in Regione, dopo essere stata ripresa nel corso dell’ultima seduta dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. La proposta è stata affrontata durante il question time promosso dal consigliere regionale della Lega, senza che siano stati annunciati nuovi sviluppi sui finanziamenti necessari per completare l’opera. La realizzazione di questa infrastruttura, considerata strategica per la Zona economica speciale, rimane in attesa di risorse ufficiali per procedere.

La Variante Sud-Ovest di Terni torna al centro del confronto politico in Regione. Nell’ultima seduta dell’Assemblea legislativa dell’Umbria di giovedì 21 maggio, l’opera infrastrutturale attesa da diversi anni è stata discussa durante il question time promosso dal consigliere regionale della Lega. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Zona Pip, variante strutturale e finanziamenti: obiettivo 3 milioni dal bando ZesSi è tenuto un incontro tematico tra l'Amministrazione comunale e gli imprenditori.

Cisterna-Valmontone, la Regione: “Opera strategica”. Ma gli ambientalisti insorgono contro SalviniRoma, 4 marzo 2026 – Sull’avvio dei lavori della bretella Cisterna-Valmontone si accende lo scontro politico e territoriale.

QT 2 Variante sud-ovest di Terni: stato dell'iter procedurale e necessità di intervento della Giunta Interrogazione di Melasecche (Lega), risponde l’assessore Francesco de Rebotti tinyurl.com/3aasfdpu tinyurl.com/ayfyt9t5 #regioneumbria x.com

Variante Sud di Calusco d’Adda. Dopo 30 anni il taglio del nastroTaglio del nastro ieri per il secondo lotto della variante sud di Calusco d’Adda, opera finanziata in parte da Regione Lombardia per 1,8 milioni di euro. Ci sono voluti trent’anni, ma alla fine grazie ... ilgiorno.it

Aperta la nuova Variante Sud di CaluscoCi sono voluti trent’anni, ma alla fine, grazie alla determinazione dell’amministrazione comunale e al sostegno di Provincia e Regione, la Variante Sud di Calusco d’Adda ha aperto al traffico a ... bergamonews.it