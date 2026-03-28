Zona Pip variante strutturale e finanziamenti | obiettivo 3 milioni dal bando Zes

Lo scorso 19 marzo, l’Amministrazione comunale ha incontrato gli imprenditori della zona Pip di Francavilla Fontana per discutere di una variante strutturale e di finanziamenti. L’obiettivo è di ottenere circa 3 milioni di euro attraverso un bando dedicato alla Zes. La riunione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e imprenditori locali, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici trattati.

Si è tenuto un incontro tematico tra l'Amministrazione comunale e gli imprenditori. L'Ufficio Tecnico è impegnato nella predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica da candidare ai finanziamenti FRANCAVILLA FONTANA - Lo scorso 19 marzo si è tenuto un incontro tematico tra l'Amministrazione comunale e gli imprenditori della zona Pip di Francavilla Fontana. Al centro del confronto, due questioni strettamente connesse: la variante strutturale al Piano per gli Insediamenti Produttivi (Pip) e la partecipazione al bando Zez (zona economica speciale) per il miglioramento delle infrastrutture delle aree produttive.... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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