Cisterna-Valmontone la Regione | Opera strategica Ma gli ambientalisti insorgono contro Salvini

La Regione ha definito la progetto della bretella Cisterna-Valmontone un'opera strategica, mentre gli ambientalisti sono scesi in campo contro il ministro Salvini. La questione riguarda l'avvio dei lavori, che ha provocato reazioni contrastanti tra le autorità locali e le associazioni ambientaliste. La discussione si concentra sulla realizzazione della strada e sulle implicazioni ambientali della sua costruzione.

Roma, 4 marzo 2026 – Sull’avvio dei lavori della bretella Cisterna-Valmontone si accende lo scontro politico e territoriale. Da un lato la Regione Lazio rivendica il risultato come approdo di un iter “lungo e complesso”. Dall’altro i comitati contrari rilanciano una linea di opposizione dura, denunciando un’opera “inutile” e dannosa, con costi cresciuti negli anni e conseguenze rilevanti sul consumo di suolo. La Regione: “Frutto della lungimiranza del ministro Salvini e del sottosegretario Durigon”. A rivendicare l’avvio dei lavori è l’assessore regionale alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli, che attribuisce l’esito del percorso alla “lungimiranza e determinazione” del ministro Matteo Salvini e del sottosegretario Claudio Durigon. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Al via la Cisterna-Valmontone con il Ministro Salvini: un'opera strategica da 1,3 miliardi di euro. Al via la bretella Cisterna-Valmontone. Salvini: "È strategica per il Lazio"Dopo decenni di attese, confronti istituzionali e dibattiti sul territorio, arriva una svolta concreta per una delle infrastrutture più strategiche... Contenuti utili per approfondire Cisterna Valmontone la Regione Opera.... Temi più discussi: Bretella Cisterna-Valmontone, Salvini a Latina. Lavori al via entro il 2026; Infrastrutture: presentata la Cisterna - Valmontone; Il ministro Salvini sarà a Latina per inaugurare i lavori della superstrada che cambierà il futuro dell'Agro Pontino; Bretella, presentazione ufficiale dell’avvio dei cantieri: l'evento a teatro con Salvini. La Bretella Cisterna–Valmontone entra nella fase operativa: al via i bandi di gara per la sua realizzazioneÈ stato annunciato a Latina l’avvio dei bandi di gara per la realizzazione della bretella autostradale Cisterna-Valmontone, 32 chilometri che collegheranno la statale Pontina con l’autostrada A1. Si t ... ilgranchio.it Bretella Cisterna di Latina-Valmontonte, i lavori partiranno a dicembre 2026Presentato il progetto dei lavori: l'investimento complessivo è di 1,3 miliardi di euro. Chiusura cantieri prevista nel 2032 ... rainews.it Latina, questa mattina l’evento “Cisterna-Valmontone: dalla progettazione all’avvio dei cantieri”. È uno dei primi progetti arrivati sulla mia scrivania, era fermo da 25 anni. Lo abbiamo sbloccato: emozionarsi per una strada è complicato, ma sapere che dietro ci - facebook.com facebook Infrastrutture: presentata la Cisterna - Valmontone, 1,3 miliardi per un'opera fondamentale per la @RegioneLazio mit.gov.it/comunicazione/… x.com