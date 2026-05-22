Terni la signora Italia Adorante spegne cento candeline | Un patrimonio di esperienza sacrifici e memoria condivisa
A Terni, all’interno della Residenza Valle Serena, si è svolta una cerimonia per celebrare il centesimo compleanno di una signora. La festeggiata, ospite della struttura, ha spento le sue prime cento candeline giovedì 21 maggio, in un pomeriggio che ha visto familiari e staff riuniti per condividere il momento speciale. La giornata è stata caratterizzata da momenti di festa e ricordi, con l’attenzione rivolta alla lunga vita e alle esperienze accumulate nel corso degli anni.
Un pomeriggio davvero speciale vissuto all’interno della Residenza Valle Serena. La signora Italia Adorante, ospite della struttura, ha festeggiato cento anni nella giornata di giovedì 21 maggio. Un traguardo condiviso con gli affetti più cari, i responsabili e gli operatori che la accudiscono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Sullo stesso argomento
Dai fornelli della scuola al traguardo del secolo: la signora Diana spegne 100 candelineLa città ha celebrato il traguardo dei cento anni di Diana Linguerri, figura nota nel mondo della scuola locale per aver accompagnato la crescita di...
Leggi anche: Église spegne 10 candeline: colazione condivisa, live music e dj set nella chiesa sconsacrata che celebra la fotografia