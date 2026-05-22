Terni la signora Italia Adorante spegne cento candeline | Un patrimonio di esperienza sacrifici e memoria condivisa

A Terni, all’interno della Residenza Valle Serena, si è svolta una cerimonia per celebrare il centesimo compleanno di una signora. La festeggiata, ospite della struttura, ha spento le sue prime cento candeline giovedì 21 maggio, in un pomeriggio che ha visto familiari e staff riuniti per condividere il momento speciale. La giornata è stata caratterizzata da momenti di festa e ricordi, con l’attenzione rivolta alla lunga vita e alle esperienze accumulate nel corso degli anni.

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