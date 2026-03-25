Dai fornelli della scuola al traguardo del secolo | la signora Diana spegne 100 candeline

La signora Diana Linguerri ha compiuto 100 anni. La città ha organizzato una cerimonia per celebrare questo importante compleanno. È conosciuta nel territorio per aver insegnato alle scuole elementari, accompagnando la crescita di molte generazioni di studenti. La sua vita è stata dedicata all’educazione e alla formazione dei giovani. La festa ha coinvolto familiari, amici e alcune autorità locali.

La città ha celebrato il traguardo dei cento anni di Diana Linguerri, figura nota nel mondo della scuola locale per aver accompagnato la crescita di numerose generazioni di studenti delle elementari. Nata il 24 marzo 1926, la festeggiata ha ricevuto la visita del sindaco Massimo Isola, che ha preso parte ai festeggiamenti organizzati dai familiari per rendere omaggio a un secolo di vita dedicato al lavoro e alla comunità faentina. Rimasta vedova nel 1972 all'età di 46 anni, la signora Diana ha cresciuto i tre figli Maurizio, Alberto e suor Gian Paola, personalità molto conosciuta in città per la sua attività presso l’istituto Sant’Umiltà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Dai fornelli della scuola al traguardo del secolo: la signora Diana spegne 100 candeline Articoli correlati Leggi anche: Corciano in festa, Delfa spegne 100 candeline Leggi anche: Adriana Sbarlati oggi spegne 100 candeline