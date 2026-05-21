Fiera di Santa Rita 2026 | benedizione delle rose in onore della Santa delle cause impossibili

Il 22 maggio si svolge a Genova la tradizionale Fiera di Santa Rita, una manifestazione che richiama molti visitatori nel centro cittadino. In questa giornata, lungo via della Consolazione, vengono allestiti diversi banchi dove si possono acquistare le rose, simbolo della Santa, in occasione della sua memoria liturgica. La benedizione delle rose rappresenta un momento centrale dell’evento e richiama l’attenzione di numerosi partecipanti che si recano in città per questa celebrazione religiosa e culturale.

Torna come ogni anno la Fiera di Santa Rita, tra gli eventi più attesi nel centro di Genova. Venerdì 22 maggio, nel giorno dedicato alla memoria liturgica della Santa umbra, nei numerosi banchi lungo via della Consolazione sarà possibile acquistare le rose, simbolo di Santa Rita. I riti religiosi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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