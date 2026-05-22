Terni incontro per la sicurezza privata | Una proposta da presentare al tavolo delle istituzioni
Nella giornata di giovedì 21 maggio, gli operatori della sicurezza privata si sono riuniti a Terni per discutere delle problematiche legate alle aggressioni e ai rischi associati alla loro attività. L’incontro ha rappresentato la continuazione di un primo confronto tenutosi a fine aprile, con l’obiettivo di approfondire questioni legate alla tutela e alla sicurezza sul lavoro. Durante la riunione sono stati affrontati alcuni aspetti pratici e si è deciso di proporre una serie di iniziative da presentare alle istituzioni competenti.
Un incontro proficuo sulla scia di un primo confronto risalente allo scorso 27 aprile. Nella giornata di giovedì 21 maggio gli operatori della sicurezza privata si sono ritrovati per proseguire le interlocuzioni avviate sul tema delle aggressioni e dei rischi connessi al lavoro. Un’iniziativa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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