Terni incontro per la sicurezza privata | Una proposta da presentare al tavolo delle istituzioni

Nella giornata di giovedì 21 maggio, gli operatori della sicurezza privata si sono riuniti a Terni per discutere delle problematiche legate alle aggressioni e ai rischi associati alla loro attività. L’incontro ha rappresentato la continuazione di un primo confronto tenutosi a fine aprile, con l’obiettivo di approfondire questioni legate alla tutela e alla sicurezza sul lavoro. Durante la riunione sono stati affrontati alcuni aspetti pratici e si è deciso di proporre una serie di iniziative da presentare alle istituzioni competenti.

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