Il Comune di Terni sta valutando una proposta di acquisto per gli ex studi di Papigno inviata da una società di via Tivoli. La questione riguarda soprattutto il fatto che l'offerta è arrivata oltre la scadenza prevista e il metodo di trattativa privata che si sta considerando. La decisione finale sulla proposta sarà presa nelle prossime settimane.

? Cosa scoprirai Chi è la società di via Tivoli che ha inviato l'offerta?. Come può il Comune accettare una proposta arrivata fuori tempo massimo?. Quali criteri userà la commissione tecnica per valutare il palazzo Spada?. Perché l'amministrazione ha scelto di usare un decreto del 1924?.? In Breve Offerta romana ricevuta tramite raccomandata il 24 marzo prima della gara deserta.. Commissione tecnica guidata da Federico Nannurelli esaminerà i documenti del palazzo Spada.. Grazia Marcucci e Angelo Baroni supporteranno la valutazione tecnica e finanziaria.. Trattativa basata sul regio decreto 827 del 1924 per gestire il patrimonio.. Il Comune di Terni ha avviato una trattativa privata per la concessione degli ex studios di Papigno dopo che il bando pubblico è risultato deserto il 26 marzo scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex studios Papigno: Terni valuta proposta romana via trattativa privata

Notizie correlate

Leggi anche: Studios Papigno, bando per la concessione andato deserto: mentre parte delle strutture riprendono vita con il Cantamaggio

“Sin“ Terni-Papigno. Flashmob e convegnoMercoledì 11 marzo farà tappa a Terni la campagna “Ecogiustizia subito”, promossa da Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica Italiana, Legambiente e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Terni, Cantamaggio: giovedì la sfilata dei carri. I divieti di sosta e le chiusure al traffico; La primavera ternana si illumina con la sfilata dei carri di maggio: GALLERIA FOTOGRAFICA; Pileri. Tanti turisti alla Cascata delle Marmore e un grande problema, i parcheggi. Consigli non richiesti; Perché distruggiamo tutto ogni anno?: secondo appuntamento della settimana con Storie e Personaggi.

Terni, ex studios di Papigno nel limbo tentativo di rilancio in standby «Il futuro non...La trattativa si è bloccata («l'offerta non l'ho ritenuta adeguata per il bene del Comune di Terni»), ma non è detto che sia chiusa del tutto. «Vedremo», lascia aperta una porta l'assessore al ... ilmessaggero.it

Eva Henger, Fausto Leali e Maurizio Mattiali a Terni per le riprese di Tic toc , il film che inaugura la nuova stagione degli studios di PapignoTERNI - Gli studios di Papigno, la fontana monumentale dello Zodiaco, la Lancia di luce, la basilica di San Valentino. Terni torna capitale del cinema quattordici anni dopo essere stata la casa di ... ilmessaggero.it

Ascoltiamo uno dei BRANI A TEMA LIBERO non abbinato ai Carri in gara 2026 - Brano presentato dal gruppo maggiaiolo LI MAGGIAROLI DE LU CASTELLO DE PAPIGNO “ Non fa lu muffu ” Testo di: S. DEL MONTE - R. ZENONI - F. MALAGOLI Musica di - facebook.com facebook