Incidenti sulla Variante la proposta dei new jersey e l' appello al Prefetto | Tavolo su sicurezza

Da casertanews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento urgente sulla SS700, conosciuta come la variante della Reggia di Caserta, è al centro di una richiesta formale da parte di rappresentanti delle Associazioni Vittime della Strada e di un avvocato con incarichi pubblici precedenti. I due hanno chiesto un tavolo di confronto al Prefetto per discutere di misure di sicurezza, tra cui l’installazione di new jersey, in seguito a incidenti verificatisi sulla strada. La proposta è stata accompagnata da un appello ufficiale per intervenire prontamente sulla situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un intervento urgente per mettere in sicurezza la SS700 “della Reggia di Caserta”. È quanto chiedono Biagio Ciaramella, portavoce delle Associazioni Vittime della Strada, e l’avvocato Maurizio Del Rosso, già consigliere provinciale e comunale di Caserta, che hanno inviato una formale richiesta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Assalti ai bancomat, sindaci dal Prefetto: l'emergenza al tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezzaI sindaci dei comuni di Chieuti, Apricena, Peschici, Poggio Imperiale, Torremaggiore, Cagnano Varano, Troia, Bovino, Casalvecchio di Puglia e Ordona...

«Basta incidenti e morti sulla Vivai, abbiamo chiesto l'autovelox al prefetto»Il 5 maggio si è svolto in Prefettura a Padova un summit alla presenza del sindaco di Saonara Michela Lazzaro accompagnata dai suoi più stretti...

incidenti sulla variante laLA FOTO. SCHIANTO FATALE IN AUTOSTRADA: Domenico muore a 42 anniSAN FELICE A CANCELLO – Un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Variante di Valico dell’A1, nel tratto compreso tra il bivio con la Panoramica e l’uscita di Badia, in di ... casertace.net

incidenti sulla variante laTamponamento sulla Autostrada del Sole: un morto e altri feriti nella Variante di ValicoUn tamponamento sulla Autostrada del Sole tra Bologna e Firenze ha provocato una vittima, diversi feriti e la presenza di maiali liberi sulla carreggiata ... notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web