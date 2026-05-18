Incidenti sulla Variante la proposta dei new jersey e l' appello al Prefetto | Tavolo su sicurezza

Un intervento urgente sulla SS700, conosciuta come la variante della Reggia di Caserta, è al centro di una richiesta formale da parte di rappresentanti delle Associazioni Vittime della Strada e di un avvocato con incarichi pubblici precedenti. I due hanno chiesto un tavolo di confronto al Prefetto per discutere di misure di sicurezza, tra cui l’installazione di new jersey, in seguito a incidenti verificatisi sulla strada. La proposta è stata accompagnata da un appello ufficiale per intervenire prontamente sulla situazione.

Un intervento urgente per mettere in sicurezza la SS700 “della Reggia di Caserta”. È quanto chiedono Biagio Ciaramella, portavoce delle Associazioni Vittime della Strada, e l’avvocato Maurizio Del Rosso, già consigliere provinciale e comunale di Caserta, che hanno inviato una formale richiesta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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