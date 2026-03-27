Ordigni bellici ritrovati sul territorio di Eboli vertice in Prefettura | ipotesi disinnesco nella stessa giornata

Nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Salerno, si è tenuto un vertice tra le autorità civili e militari per discutere le operazioni di bonifica di due ordigni bellici trovati nel comune di Eboli. Il ritrovamento del secondo ordigno è avvenuto ieri, all’interno di un cantiere edile. Le autorità stanno pianificando le modalità di disinnesco, ipotizzando di intervenire nella stessa giornata.

Tavolo in Prefettura per coordinare le operazioni per neutralizzare la bomba d'aereo americana. Avviato il censimento per le future evacuazioni, autostrada attualmente regolare Nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Salerno, le autorità civili e militari hanno avviato la pianificazione delle operazioni di bonifica a seguito del ritrovamento, avvenuto nella giornata di ieri, di un secondo ordigno inesploso in un cantiere edile nel comune di Eboli. Il residuato, individuato a pochi chilometri di distanza da una prima bomba scoperta nelle scorse settimane, è stato esaminato dal personale del 21° Reggimento Genio Guastatori. Secondo le dichiarazioni rese dai militari durante il vertice, si tratta di una "bomba d’aereo di nazionalità americana di 100 libbre" risalente alla Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ordigni bellici ritrovati sul territorio di Eboli, vertice in Prefettura: ipotesi disinnesco nella stessa giornata Articoli correlati Bomba Eboli, primo incontro in Prefettura: possibile chiusura A2 per disinnescoTempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto questa mattina presso la Prefettura di Salerno l’incontro tecnico propedeutico per definire le operazioni di... Criminalità diffusa a Ottaviano, vertice in Prefettura: più vigilanza sul territorioNel corso dell’incontro è stata affrontata, alla presenza del Commissario Straordinario, la questione concernente la situazione dell’ordine e della... Una selezione di notizie su Ordigni bellici Temi più discussi: Residuati bellici ritrovati a Trieste durante operazioni di dragaggio; Dopo i lavori spuntano altre bombe in mare: porticciolo di Barcola chiuso fino a nuovo ordine; Ritrovati nuovi ordigni bellici alla ex Polveriera di Mompiano; Granata fumogena trovata nel campo in zona via Livornese. Emergenza ordigni bellici a Eboli: ritrovata una seconda bomba americana nel cantiere dell’Alta VelocitàNuovo allarme ordigni a Eboli: rinvenuta una bomba americana da 100 libbre nel cantiere dell'Alta Velocità. Prefettura al lavoro per il piano di evacuazione ... infocilento.it Nuovo ordigno bellico in cantiere: due evacuazioni nella Piana del SeleUn’altra bomba piovuta dal cielo oltre 80 anni fa nell’operazione Avalanche che rischia di tenere sotto scacco la piana del Sele nel periodo pasquale. Ieri è stato ritrovato ... ilmattino.it Aggiornamento lavori SS 68 – Bivio di Mazzolla. In questi giorni sono iniziate le operazioni di BOB (Bonifica Ordigni Bellici) lungo tutto il tracciato interessato dall’intervento. L’attività è affidata a una ditta specializzata e rappresenta una fase preliminare necess - facebook.com facebook Ordigni bellici nel porticciolo di #Barcola: @F_Scoccimarro in sopralluogo. "Nessun diportista verrà lasciato a terra. Garantiamo sicurezza e ormeggi alternativi" tinyurl.com/y3n98pe9 x.com