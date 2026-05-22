Ternana-Orvietana tra fusioni appalti e cessioni | ecco la verità di Roberto Biagioli
In seguito alle recenti vicende riguardanti l’Orvietana Calcio, sono emersi diversi argomenti tra fusioni, appalti e cessioni che hanno suscitato discussioni sui social e attirato l’attenzione dei media. Un’intervista di Roberto Biagioli ha cercato di fare chiarezza su alcune di queste questioni, rispondendo alle polemiche e ai dubbi sollevati. Nonostante avesse deciso di non intervenire, ha ritenuto necessario esprimersi per chiarire alcuni aspetti delle vicende legate alla società calcistica.
La valanga di argomenti, inaccettabili, emersi nel controverso confronto sui social e il notevole rilievo giornalistico sulle ultime vicende dell’Orvietana Calcio, impongono che io dica la mia, nonostante mi fossi ripromesso di non intervenire. Prima di entrare nel merito, vorrei riassumere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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