Ternana-Orvietana tra fusioni appalti e cessioni | ecco la verità di Roberto Biagioli

In seguito alle recenti vicende riguardanti l’Orvietana Calcio, sono emersi diversi argomenti tra fusioni, appalti e cessioni che hanno suscitato discussioni sui social e attirato l’attenzione dei media. Un’intervista di Roberto Biagioli ha cercato di fare chiarezza su alcune di queste questioni, rispondendo alle polemiche e ai dubbi sollevati. Nonostante avesse deciso di non intervenire, ha ritenuto necessario esprimersi per chiarire alcuni aspetti delle vicende legate alla società calcistica.

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