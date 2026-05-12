Il presidente della squadra di calcio di serie D ha commentato con soddisfazione la salvezza ottenuta dalla sua squadra, descrivendo l’impresa come difficile. Ha espresso il desiderio di vedere gli spalti pieni come domenica scorsa, dopo la vittoria ai supplementari nei playout contro il Poggibonsi. La stagione si è conclusa con questa vittoria, che ha permesso di evitare la retrocessione, e il presidente ha parlato delle sfide affrontate durante tutto l’anno.

ORVIETO - Roberto Biagioli si gode la salvezza della sua Orvietana. Nessuno meglio del presidente sa bene le difficoltà attraversate nel corso di una stagione conclusa con la vittoria di domenica scorsa, ai supplementari, nel playout contro il Poggibonsi. "Ritengo che abbiamo fatto un’impresa anche quest’anno – sottolinea Biagioli - perché non avrei mai creduto di trovarmi in questa situazione dopo i playoff dello scorso anno. La passata stagione è stata un’impresa arrivare quinti, quest’anno lo è stata salvarsi ai playout. Può sembrare assurdo ma è così. É stata dura perché i 125 minuti di domenica scorsa sono stati lunghissimi. Siamo stati anche fortunati visti i due pali colpiti dal Poggibonsi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D, parla il presidente. Biagioli: "La salvezza dell’Orvietana è un’impresa. Vorrei vedere gli spalti pieni come domenica»

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