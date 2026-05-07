Domenica alle 16 si terrà al campo Muzi di Orvieto la finale dei playout di Serie D, una partita che potrebbe determinare la salvezza della squadra locale. Il presidente ha invitato i tifosi a riunirsi allo stadio per sostenere i giocatori in questa fase decisiva. La partita rappresenta l’ultimo impegno della stagione, con la possibilità di evitare la retrocessione.

ORVIETO - "Veniamo tutti allo stadio perché i ragazzi hanno bisogno del sostegno di tutti. Ci giochiamo una stagione in 90 o 120 minuti". Il presidente dell’Orvietana Roberto Biagioli chiama a raccolta i tifosi in vista della finale playout di domenica alle 16 al Muzi. In palio c’è la salvezza con due risultati su tre al 120’ in favore della formazione di Pascali. "Sarebbe bastato un punto in più per essere già in vacanza? Con i se con i ma purtroppo – sottolinea Biagioli – non si va lontano. Questa squadra avrebbe meritato almeno 10 punti in più per il valore della rosa. Ma è inutile stare a recriminare. Abbiamo sbagliato tutti, dal presidente, alla dirigenza, passando per lo staff tecnico e i giocatori.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie d, finale playout di domenica alle 16 al Muzi. Orvietana, appello del presidente Biagioli: "Tutti allo stadio per la salvezza»

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