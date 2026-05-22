Ternana l’ultima asta resta deserta | rischio fallimento per il club

L'ultima asta per la Ternana si è conclusa senza offerte, lasciando il club senza acquirenti e con il rischio di fallimento. Non sono stati presentati proposte di acquisto nemmeno dopo la proposta di riduzione del debito, che era stata avanzata dagli attuali proprietari. La situazione finanziaria del club si aggrava, e il sacrificio dei calciatori e dello staff potrebbe non essere sufficiente a evitare la crisi. La mancanza di offerte mette in discussione il futuro della società sportiva.

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