Ternana l’ultima asta resta deserta | rischio fallimento per il club

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima asta per la Ternana si è conclusa senza offerte, lasciando il club senza acquirenti e con il rischio di fallimento. Non sono stati presentati proposte di acquisto nemmeno dopo la proposta di riduzione del debito, che era stata avanzata dagli attuali proprietari. La situazione finanziaria del club si aggrava, e il sacrificio dei calciatori e dello staff potrebbe non essere sufficiente a evitare la crisi. La mancanza di offerte mette in discussione il futuro della società sportiva.

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? Domande chiave Perché gli investitori hanno ignorato la proposta di riduzione del debito?. Come influirà il sacrificio dei tesserati sul futuro del club?. Quali sono le conseguenze della revoca dell'affiliazione per la Federcalcio?. Perché il Foggia potrebbe beneficiare del vuoto lasciato dalla Ternana?.? In Breve Tesserati guidati da Capuano propongono riduzione debito sportivo superiore a 1,5 milioni di euro.. Possibile retrocessione Ternana verso il calcio dilettantistico con revoca affiliazione Federcalcio.. Foggia secondo in graduatoria per Serie C con vincoli stadio Attilio Bravi.. Playoff semifinali prevedono Ascoli-Catania e Salernitana-Union Brescia nella domenica imminente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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