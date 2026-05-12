Fallimento Ternana | asta deserta cancellazione dal professionismo e ripartenza dai dilettanti Gli scenari

La Ternana, club con un secolo di storia nel calcio, ha affrontato una crisi finanziaria che ha portato alla cancellazione dal campionato professionistico. L'asta per la cessione del club è andata deserta, lasciando il team senza una nuova proprietà e determinando la ripartenza dai campionati dilettantistici. La squadra ha concluso la sua esperienza nel massimo livello, segnando così una svolta drastica nel suo percorso sportivo.

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Cento anni di gloriosa storia calcistica per la Ternana. Un compleanno festeggiato ad inizio ottobre che ha anticipato, a distanza di mesi, ad una fine drammatica sotto il profilo puramente sportivo. Il fallimento del club è purtroppo certificato e la mancanza di offerte (il termine ultimo delle.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ternana, il bivio di aprile: penalizzazione, iscrizione o ripartenza dai dilettanti Argomenti più discussi: Ternana, il piano di salvataggio del club: spiragli ed incubo fallimento. Gli scenari imminenti; Fallimento Ternana: spunta in Comune l'advisor di un potenziale acquirente in cerca di partner, giornata di febbrili riunioni; Ternana, incubo fallimento: la modalità dell’asta tra offerte a buste chiuse e rilanci asincroni; Ternana, il tempo stringe per dare un futuro alle Fere: tra il tentativo salvataggio last minute e il rischio asta deserta. Ternana, è corsa contro il tempo per salvare il club: scenari e prossimi passi per evitare il fallimentodi Mattia Farinacci È una vera e propria corsa contro il tempo per salvare il destino del club rossoverde dallo spettro del fallimento che si sta via via materializzando sempre più. E mentre l’asta de ... umbria24.it