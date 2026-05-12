Nessuna offerta è arrivata per il titolo sportivo della Ternana durante l’asta, che si è conclusa senza ripescaggi o salvataggi. La cordata che aveva manifestato interesse si è ritirata all’ultimo momento, lasciando il club senza acquirenti. Si conferma così il terzo fallimento del club, che ripartirà dai Dilettanti, senza alcuna possibilità di salvezza diretta attraverso l’asta.

La Ternana ripartirà dai Dilettanti. La cordata che lunedì sembrava essersi formata e che avrebbe dovuto formulare l’offerta vincolante telematica al Ministero della Giustizia e quindi partecipare domani all’asta per acquisire il ramo sportivo della Ternana si è sciolta. Il terzo soggetto, un imprenditore dell’hinterland romano che aveva dato la disponibilità ad aggiungersi a Fabio Splendori e Massimo Sarandrea si è volatilizzato. “Avrebbe dovuto rispondere ad una e-mail dopo aver dato l’altra sera la sua disponibilità ma oggi è risultato irreperibile. È quindi venuta meno una condizione fondamentale che sommata alle valutazioni sugli alti costi dell’operazione tra debiti pregressi e spese vincolanti per la prossima stagione ci ha indotto a fare un passo indietro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Asta deserta: niente salvataggio per la Ternana. Terzo fallimento, ripartirà dai Dilettanti

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