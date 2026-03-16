A Santa Cesarea Terme apre Camera Carmelo – Depensatoio a Sud

SANTA CESAREA TERME - Nel giorno dell’anniversario della morte di Carmelo Bene, il 16 marzo, a Santa Cesarea Terme si apre una Camera sul mare a Lui dedicata. In via Piave 3, tra le pareti di una piccola dependance affacciata sull’Adriatico, si consuma un gesto minimo con l’apertura poetica della “Camera Carmelo – Depensatoio a Sud”. Non un museo, non un luogo celebrativo, ma una soglia provvisoria, una camera che si concede al passaggio e subito si ritrae. A Santa Cesarea Terme, luogo dell’infanzia e della memoria, Carmelo Bene attraversò un tempo di scrittura e di sottrazione che avrebbe condotto alla scrittura, alla riduzione scenica e infine alla realizzazione del film “Nostra Signora dei Turchi”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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