Nel corso di un anno, le Terme De Montel a Milano hanno registrato circa 150.000 ingressi. La struttura ha contribuito a far diventare il benessere una parte consolidata dell’esperienza urbana, modificando l’approccio dei cittadini nei confronti del relax e della cura personale. La presenza di questa oasi termale ha portato a un cambiamento nel modo di vivere la città, integrando il concetto di benessere nella routine quotidiana.

Nel giro di dodici mesi, il benessere a Milano ha smesso di essere un’eccezione da ritagliare nel tempo libero per trasformarsi in una presenza stabile, quasi strutturale, dentro la vita quotidiana della città. A segnare questo passaggio è stata Terme De Montel Milano, che a un anno dall’apertura non è più una novità da osservare, ma un modello già riconoscibile. Dal termalismo di destinazione al benessere quotidiano. Per lungo tempo, l’esperienza termale è rimasta legata a un’idea di distanza, a luoghi da raggiungere e a momenti da programmare con anticipo. De Montel interviene esattamente su questo punto, riportando l’acqua termale autentica nel cuore della città e trasformandola in un gesto accessibile, integrato nella routine.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Terme De Montel Milano, il boom del benessere urbano: 150mila ingressi in un anno e un nuovo modo di vivere la città

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