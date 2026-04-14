Terme De Montel Milano compie un anno e consolida il modello del benessere urbano

Le Terme De Montel di Milano festeggiano il primo anno di attività, segnando un traguardo importante per il centro dedicato al benessere urbano. In questo periodo, la struttura ha attirato numerosi visitatori e si è inserita nel panorama della città come un nuovo punto di riferimento per il relax e la cura personale. Ora si guarda alle possibilità di sviluppo e alle innovazioni che potrebbero caratterizzare il futuro del centro.

Terme De Montel Milano compie un anno ed è l’occasione per tracciare un primo bilancio e guardare alle prospettive future di un progetto che ha già ridefinito il concetto di benessere in città. A dodici mesi dall’apertura, le uniche vere terme di Milano si affermano come un nuovo punto di riferimento per la vita urbana, dove il benessere termale autentico incontra rituali contemporanei e una diversa idea di tempo: più consapevole, più accessibile, più quotidiana. In un contesto urbano che accelera, Terme De Montel intercetta e interpreta un’esigenza sempre più diffusa - quella di rallentare - trasformando l’esperienza termale da destinazione occasionale a pratica integrata nello stile di vita.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Terme De Montel Milano compie un anno e consolida il modello del benessere urbano Terme De Montel Milano: un'oasi di benessere e relax nel cuore della città Il benessere urbano d'eccellenza: Terme De Montel Milano premiate Best Urban Spa agli Italian Spa Awards 2026Milano, 20 febbraio 2026 - Terme De Montel Milano si aggiudica il prestigioso riconoscimento Best Urban SPA nell'ambito della XV edizione degli... Vogue sceglie Milano per il suo primo 'ritiro urbano', due giorni alle Terme De Montel: ecco come partecipareDalla skincare ai talk con Carlotta Bertotti: tutto quello che c'è da sapere sull'appuntamento che trasforma il benessere in un'esperienza sensoriale...