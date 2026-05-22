Tenta di violentare di un minore mentre studia nel Parco Matusa a Frosinone | arrestato un 72enne

Un uomo di 72 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentata violenza sessuale su un minore. L’episodio è avvenuto nel corso di un pomeriggio nel Parco Matusa a Frosinone, dove il ragazzo stava studiando. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di avvicinare il minore con un approccio fisico. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno fermato l’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità giudiziarie.

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I poliziotti hanno arrestato un 72enne per tentata violenza sessuale su minore. Ha cercato un approccio fisico con un ragazzo che studiava di giorno nel Parco Matusa a Frosinone. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tentata violenza su un minore a Frosinone, arrestato un 72enneUn episodio gravissimo quello accaduto all'interno del parco Matusa, nella parte bassa di Frosinone, dove un ragazzo è stato avvicinato da un uomo di... Catania, irrompe in casa e tenta di violentare una 29enne: arrestatoI carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato in flagranza un 48enne per tentata violenza sessuale e violazione di domicilio . Il candidato spieghi perché io a Milano nel 1990/94 giravo ovunque tranquillo e ora no. Inoltre spieghi perché ora si ha paura anche in paesini di 7000 abitanti a girare e ad andare in stazione. x.com Tenta di violentare di un minore mentre studia nel Parco Matusa a Frosinone: arrestato un 72enneMomenti di paura nel Parco Matusa a Frosinone, dove un uomo di settantadue anni ha tentato di abusare di un minore in pieno giorno. Ad intervenire gli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno blocc ... fanpage.it Qual è il momento più oscuro nella serie The Last of Us? reddit Irrompe in casa di una donna e tenta di violentarla poi fugge: i carabinieri lo salvano dal linciaggio dei viciniLe urla della 28enne avevano allarmato l'interno quartiere. I carabinieri sono stati costretti a fare scudo con i propri corpi per proteggere l'uomo, un 48enne, fermato con l'accusa di tentata violenz ... today.it