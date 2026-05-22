Tentata violenza su un minore a Frosinone arrestato un 72enne

Da frosinonetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel parco Matusa, nella zona bassa di Frosinone, un ragazzo è stato avvicinato da un uomo di 72 anni. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe tentato un approccio di natura sessuale nei confronti del minore. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che hanno provveduto a arrestare l’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e verificare eventuali altri episodi simili.

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Un episodio gravissimo quello accaduto all'interno del parco Matusa, nella parte bassa di Frosinone, dove un ragazzo è stato avvicinato da un uomo di 72 anni che avrebbe tentato un approccio fisico di natura sessuale.Il minore, seduto su una panchina mentre studiava prima di entrare a scuola, è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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