Tentata violenza su un minore a Frosinone arrestato un 72enne

Nel parco Matusa, nella zona bassa di Frosinone, un ragazzo è stato avvicinato da un uomo di 72 anni. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe tentato un approccio di natura sessuale nei confronti del minore. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che hanno provveduto a arrestare l’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e verificare eventuali altri episodi simili.

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